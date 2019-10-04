Hercai 15. bölüm canlı izle! (ATV)

ATV’nin sevilen dizisi Hercai 15. bölüm izle! Her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai 15. bölüm canlı izle! Miran ve Reyyan’ın dillere destan aşkının konu edildiği Hercai 15. son bölümde, Azize’nin Miran ve Reyyan’ı kabul etmesi herkesi şaşırtacak. Ancak Azize’nin planı bu aşkı intikam planlarına dahil etmek olacak. Reyyan’ı Aslanbey konağında istemeyen Hazar, Miran’a yapılan saldırıların arkasını kovalamaya başlayacak. Ancak bu durum Azize ve Hazar’ı karşı karşıya getirecek. İşte, Hercai 15. bölüm izleme sayfası!

Hercai 15. bölüm izle! Konusu ve oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi gören yerli dizi Hercai 15. bölüm canlı izle! Hercai'de heyecan her hafta giderek artıyor. Hercai 15. son bölüm Miran ve Reyyan aşkında yeni bir dönüm noktasını içeriyor. Azize kurduğu oyuna Miran ve Reyyan'ı dahil edecek ve intikam planı için durmaksızın devam edecek. Miran'a saldırılar devam ederken, Şadoğlu ailesinden hesap sormayan Miran'ın davranışı Reyyan'ın aşklarına olan inancını güçlendirecek. Ancak Hazar'ın yeni hamlesi ortalığı karıştıracak.

HERCAİ 15. BÖLÜM CANLI İZLE! - ATV

HERCAİ'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.

HERCAİ'DE BİR ÖNCEKİ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?