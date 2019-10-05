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05.10.2019

Hercai 15. bölüm tek parça tamamını full izle | Hercai son bölüm

Hercai 15. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai 15. son bölüm ile ekranlara geldi. Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai 15. son bölümde; Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına dönmesi ortalığı karıştırdı. Yıllardır intikam almak için plan yapan Azize'nin eline yepyeni bir oyun şansı geçti. Miran'ın değişmeye başlaması da Reyyan'ın aşklarına duyduğu inancı arttırdı. İşte, Hercai 15. bölüm izleme sayfası!

Hercai 15. Bölüm izle yeni bölüm izle

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.

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