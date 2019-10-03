Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Seksenler yeniden ekranlara dönüyor. Yepyeni oyuncu kadrosuyla ekranlardaki yerini alacak Seksenler ne zaman başlıyor? Seksenler yeni sezondan 1. bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Fragmanda dizinin eski kadrosundan tanıdık yüzlerin görünmesi izleyenleri sevindirdi. Peki, Seksenler ne zaman başlıyor? İşte yeniden başlayacak Seksenler hakkında tüm merak edilenler!

Seksenler ne zaman başlıyor? TRT 1'in çok sevilen dizilerinden birisi olan Seksenler yeniden ekranlardaki yerini alacak. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? Seksenler ne zaman sorusuna dizinin milyonlarca izleyicisi yanıt arıyor. Nostalji hissi sunan senaryosu ve sıcak karakterleriyle dikkat çeken Seksenler 1. bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Seksenler yeniden başlarken Seksenler ne zaman sorusuna da yanıt aranıyor.

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenler dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Fragmanda da tarih için herhangi bir ipucu gözükmüyor. "Çok yakında" ibaresini gören izleyiciler dizinin Ekim ayı içerisinde başlamasını bekleniyor.

Seksenler yeni sezon oyuncu kadrosunu öğrenmek için diğer sayfaya geçiniz...