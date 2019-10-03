Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm canlı izle! | ATV

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! ATV’nin Perşembe akşamları yayınlanan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm canlı izle! Heyecanın ve temponun hiç düşmediği Çukurova’da bu hafta Züleyha, Yılmaz ve Demir arasındaki gerginlik en üst noktaya çıkacak. Züleyha ve Yılmaz tam kavuştuğunda hapisten kaçan Demir onları bulacak. Gerçekleri öğrenen Yılmaz, Züleyha’ya kavuşmak için her şeyi göze alacak. Demir ise tüm gemileri yakmaya karar verecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izleme sayfası!

Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! Her Perşembe günü ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm canlı izle! Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenlerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara gelecek. Tek aşkı Züleyha'ya kavuşmak için her şeyi göze alacak Yılmaz, sevdasıyla sonunda buluşacak. Ancak hapisten kaçan Demir, gözünü karartıp Züleyha'yı uzaklara götürmeye karar verecek. Ne yapacağını bilemeyen Hünkar ise Fekeli'den yardım isteyecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜM CANLI İZLE – ATV

Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarından izlenebilecek. Aşağıda bulunan canlı yayın butonuna tıklayarak diziyi kesintisiz izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!

Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!