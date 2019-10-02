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Mehmet Birgen'den kendisinden 45 yaş küçük aşkı Diana Osypenko'ya doğum günü sürprizi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.10.2019
45 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİNİN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Sosyetik , kendisinden 45 yaş küçük aşkı Ukraynalı model ’nun 30. yaşını önceki gün ’daki teknesinde kutladı. Birgen, jestiyle aşkını mest etti...

İstanbul'daki Sedef Adası ve 'daki yüzen disko Catamaran'ın sahibi Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük aşkı Ukraynalı model Diana Osypenko'nun yeni yaşı için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz yıl iki çocuğunun annesi Dilek Birgen'den boşanıp gönlünü Osypenko'ya kaptıran sosyetik iş adamı, aşkının üzerine titriyor.

TEKNEDE PARTİ
Birgen, önceki gün aşkının 30. yaşını Bodrum'da teknesinde verdiği partiyle kutladı. Osypenko'nun ailesini ve arkadaşlarını da ağırlayan 75 yaşındaki iş adamı, bonkörlüğüyle aşkının gönlünü bir kez daha fethetti.


Yeni yaşını aşkının mavi tur jestiyle kutlayan Ukraynalı model, ailesi ve dostlarıyla Ege koylarının tadını çıkardı


Osypenko, bu karesine "Benim aşkım, en güzel hediyem" notu düşüp Birgen'e teşekkür etti.


Dilek Birgen ise boşanma sonrası gönlünü iş adamı Doğuş Aydın'a kaptırmıştı.

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