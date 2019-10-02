Hadise sonbahar-kış sezonu için kesenin ağzını açtı

Hadise, yeni sezon alışverişinde kural bozmadı. Lüks parçalara düşkünlüğüyle bilinen ünlü popçu, Dior gibi markalardan yaklaşık 250 bin TL’lik alışveriş yaptı...

Kardeşleriyle arasına mesafe koyduktan sonra kariyerinde yoluna tek başına devam eden Hadise, olay olan giyim tarzı için de harekete geçti. Stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayıran güzel popçu, geçtiğimiz seneden beri her kıyafetini kendi seçmeye başladı. Bunun için de gardırobunu dünyaca ünlü modacıların en gözde parçalarıyla süsleyen Hadise, yine kural bozmadı.

Güzel popçu, yeni konserleri ve jüri üyesi olduğu TV programı için kesenin ağzını açtı. Temmuz'da katıldığı Paris Moda Haftası'nda özellikle Zuhair Murad'ın elbiselerine hayran kalan Hadise, dolabına binlerce dolarlık elbiseler aldı. Tutkunu olduğu Christian Dior markasından da onlarca adet bot ve ayakkabı olan seksi popçu, sonbahar-kış sezonu alışverişi için de küçük bir servet ödedi. Hadise'nin yeni sezon alışverişi için yaklaşık 250 bin TL harcadığı konuşuluyor.

ZUHAIR MURAD AŞKINA

Hadise, dünyaca ünlü modacının bu modelini de gardırobuna ekledi.





1290 STERLIN (9 BİN TL)

PARİS'TE ÇILGIN ALIŞVERİŞ

Ünlü popçu, Temmuz ayında gittiği Paris'te kesenin ağzını açtı.





1200 DOLAR (7 BİN TL)