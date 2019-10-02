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Gecelere dönen Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük aşkıyla görüntülendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.10.2019
MALİ ÇAPKINLIK TURUNDA

Geçen yıl ölümden dönem , uslanmaz çıktı. 62 yaşındaki Mali, önceki akşam kendisinden 40 yaş küçük aşkıyla gecelerdeydi... Erbil, çıkışta dostlarının yardımıyla güçlükle yürürken genç aşkı ise görüntülenmemek için hızla araca geçti.

Geçen yıl evinin banyosunda düşüp ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, hızlı hayatına taburcu olduktan sonra kaldığı yerden devam ediyor. 253 gün sonra sevenleriyle buluşan 62 yaşındaki şovmen, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

Mali, kendisinden 40 yaş küçük aşkı Alisa Nasya ile Yeniköy'deki bir mekanda yemek yedi. Erbil, çıkışta dostlarının yardımıyla güçlükle yürürken genç aşkı ise görüntülenmemek için hızla araca geçti.


Mali'nin genç aşkı yüzünü böyle gizlemeye çalıştı.


Kaza sonrası sol ayağında tutukluk oluşan şovmen, yürümekte güçlük çekiyor.

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