'Kim Milyoner Olmak İster?’in yeni sezonu 1 milyonluk soru ile başlıyor!
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Bu sezon Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv’de yayınlanacak olan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’, ilk bölümüyle 5 Ekim Cumartesi ekranda... Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...
ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.
Yarışmanın sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya ulaşmış; ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...
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