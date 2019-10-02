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'Kim Milyoner Olmak İster?’in yeni sezonu 1 milyonluk soru ile başlıyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.10.2019
BÜYÜK GÜNE AZ KALDI

Bu sezon ’nun sunumuyla atv’de yayınlanacak olan ‘?’, ilk bölümüyle 5 Ekim Cumartesi ekranda... Yeni sezonda 'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...

ATV'nin fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan yarışma, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

Yarışmanın sezon finalinde yarışan Arda Ayten, 1 milyonluk soruya ulaşmış; ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak...

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