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Ceren Kaplakarslan’ı darp eden sevgilisi Temel Kankıran hakkında karar çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
CEREN KAPLAKARSLAN’I DARP EDEN SEVGİLİSİ TEMEL KANKIRAN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Ataşehir'de 6 aylık hamile olan manken ve oyuncu ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı hakkında karar çıktı. Anne ve kızına yönelik işlediği "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 9 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Kankıran yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edildi.

Ataşehir'de manken ve oyuncu ile annesi Nuray Deveci'yi darp ettiği iddiasıyla tutuklana Kaplakarslan'ın nişanlısı , "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Temel Kankıran cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Müşteki Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ise duruşmaya gelmedi.

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