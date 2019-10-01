Yunan gazetecilerden övgü: Türk baklavasının yapımını izlemek görsel bir şov
Yunan gazeteciler ‘Gaziantep baklavas��’na övgüler yağdırdı: Gaziantep’te baklava yapımı bir sanat gibi. Gerçekten muhteşem... Komşu Yunanistan'daki bazı işletmeler, mutfağımızla özdeşleşen lezzetlerimizin üzerine "Made in Greece" damgasını vurmuştu.
Komşu Yunanistan, geçmişten-günümüze kadar Türk kültürüne el uzattı. Geleneksel tatlılarımızı, kendilerine aitmiş gibi servis etmeye başladı. Yunan gastronomi yazarları Nana Darioti, Thalia Tsichlakis ve Fotis Vallatos ise önceki gün davet üzerine geldikleri Gaziantep'te gerçekleri açıkladı. Yunan gazeteciler, 'Gaziantep baklavası'na övgüler yağdırdı. Yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos, "Baklava yapımını izlemek adeta bir görsel şov, tiyatro oyunu izlemek gibi. Diğer gastronomi tecrübelerine benzemiyor. Gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.
KOMŞUDAN BAKLAVA İTİRAFI
Komşu Yunanistan'daki bazı işletmeler, mutfağımızla özdeşleşen lezzetlerimizin üzerine "Made in Greece" damgasını vurmuştu.
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