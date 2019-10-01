Sezen Aksu, annesi ölen sıpa için kolları sıvadı...

Birkaç ay önce hasta bir atı kurtaran Sezen Aksu, bu kez de Kayseri’deki bir sıpa için kolları sıvadı. Minik Serçe, ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan minik hayvanı İstanbul’a getirdi.

Daha önce de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği için kolları sıvayarak hasta bir atı kurtaran Sezen Aksu yine iş başında...

Minik Serçe, bu defa da ölmüş annesini emmeye çalışırken Kayseri'de bulunan sıpaya el uzattı. Sezen Aksu'nun desteğiyle minik hayvanı İstanbul'a getiren dernek üyeleri, "Boza geldiğinde bizim kıymetli yol arkadaşımız, sevgili Sezen Aksu da bizimleydi" dedi.



Boza'yı İstanbul'daki çiflikte karşılayan Minik Serçe, sıpayı öpmelere doymadı. Aksu, Boza'ya şarkılar da söyledi.