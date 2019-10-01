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Sezen Aksu, annesi ölen sıpa için kolları sıvadı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.10.2019
MİNİK SERÇE’DEN HAYVANLARA YARDIM ELİ

Birkaç ay önce hasta bir atı kurtaran , bu kez de ’deki bir sıpa için kolları sıvadı. , ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan minik hayvanı İstanbul’a getirdi.

Daha önce de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği için kolları sıvayarak hasta bir atı kurtaran Sezen Aksu yine iş başında...

Minik Serçe, bu defa da ölmüş annesini emmeye çalışırken 'de bulunan sıpaya el uzattı. Sezen Aksu'nun desteğiyle minik hayvanı İstanbul'a getiren dernek üyeleri, "Boza geldiğinde bizim kıymetli yol arkadaşımız, sevgili Sezen Aksu da bizimleydi" dedi.


Boza'yı İstanbul'daki çiflikte karşılayan Minik Serçe, sıpayı öpmelere doymadı. Aksu, Boza'ya şarkılar da söyledi.

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