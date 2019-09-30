30 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
USTA OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

'' lakabıyla tanınan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Akciğer enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye kaldırılan usta ismin 15 gün boyunca tedavi göreceği öğrenildi.

'' lakabıyla tanınan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı.

15 GÜN TEDAVİ GÖRECEK

Usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldıİstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.

ATEŞ BÖCEĞİ ERCAN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?

Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936'da Çanakkale-Lapseki'de doğdu. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa'ya taşındı. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki'ye taşındı.

İlkokulu ve ortaokulu orada bitirdi. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesi'nde okudu.1952 yılında İstanbul'a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lises'ni bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü'nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.
Ateşböcekleri ismini Kabataş'tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70′li ve 80′li yıllarda Trt'de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90′lı yıllarda ise televizyon kanallarının artması ile diziler sayesinde izleyicinin karşısına çıktı.

1970'li ve 1980'li yıllarda 'Ateş Böcekleri' Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak çalışmıştır.

1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu.

Ercan Bostancıoğlu'nun 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu, 2005 yılında lösemi sebebi ile vefat etti. Usta oyuncunun Neslihan adında bir kızı vardır.

Beren Saat'in yasak aşkı resmen kanıtlandı! DJ Maga ile samimi görüntüleri ortaya çıktı BEREN SAAT'İN YASAK AŞKI RESMEN KANITLANDI! DJ MAGA İLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Serdar Ortaç'tan ayrılan Chloe Loughnan’dan aylar sonra itiraf SERDAR ORTAÇ'TAN AYRILAN CHLOE LOUGHNAN’DAN AYLAR SONRA İTİRAF
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı EBRU ŞALLI: UĞUR BANA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN