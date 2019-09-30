Kibariye’ye bir şok daha! Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi...
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Kibariye ve kendisinden 19 yaş küçük eşi olan Ali Küçükbalçık, son zamanların en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Bir senedir boşanacakları dedikoduları çıkan ve eşi Kibariye'yi aldattığı ortaya çıkan Küçükbalçık'ın arkasında usta sanatçı durmuş ve eşine güvendiğini söylemişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye’nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi...Şarkıcı Kibariye ile kendisinden 19 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık, son ayların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Son bir senedir boşanacakları dedikoduları çıkan ve eşi Kibariye'yi aldattığı ortaya çıkan Küçükbalçık'ın arkasında usta sanatçı durmuş ve eşine güvendiğini söylemişti. Kibariye, "Bir günlük kaçamak için kocamı boşamam, milyon borcu da olsa, borç ödenir'' diyerek boşanmayacağını söylemiş ve eşinin arkasında durduğunu ilan etmişti. Fakat Ali Küçükbalçık, uslanacağa benzemiyor.
Geçtiğimiz gün Yeşilköy'de ismini vermeyeceğim bir balıkçıda iki kadın ile oturan Küçükbalçık'ı yine bir kaçamak sırasında gördüm. Mekanın arka kısmında hem de kolonun arkasına oturarak kimseye gözükmemeye çalışan Ali Küçükbalçık'ın bu fotoğrafına bakalım Kibariye bu kez ne söyleyecek? Daha önce Bodrum'da sarışın bir kadınla görüntüleri çıkan ve eşini aldattığı gündeme gelen Ali Küçükbalçık'ın, gece sonunda mekandan kızlarla ayrı ayrı çıkarak eğlenceye başka bir yerde devam ettiklerini de öğrendim. Bu kaçamağın devamını ve Küçükbalçık'ın yaşadığı tartışmayı ise bir sonraki köşe yazımda okuyabilirsiniz...
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