Edis "Pop dünyası çöplük" dedi, Aleyna Tilki'den destek geldi!
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Müzik sektöründeki entrikalar Edis’i isyan ettirdi! Pop dünyası için ‘çöplük’ diyen şarkıcıya Aleyna Tilki’den destek geldi. Popun iki genç ismi, yaşça büyük meslektaşlarını işaret edip ‘Bizden sonra gelenlerin bizim yaşadıklarımızı yaşamasına asla izin vermeyeceğiz’ dedi.Pop müziğin iki genç ismi, 'güç birliklerini' ilan etti... 2018'de çıkardığı ilk albümü 'An' ile dikkat çeken ve kısa sürede milyonların sevgilisi olan Edis, geçtiğimiz gün Instagram'da isyan etti. 32 yaşındaki müzisyen, kendisini takip eden 1 milyon 200 bin kişiye çektiği videoyla şöyle seslendi:
'KENDİME İHANET EDİYORUM'
"Bir çöplük içinde yaşanıyor her şey... Ve bu pop sektörüne özel bir durum. Ben bu kadar yaşadığım şeyler; aldığım eğitime ve aile terbiyeme haksızlık ediyorum, terbiyesizlik ediyorum. Kendime ihanet ediyorum." Edis'in bu sözlerine kendisi gibi pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki'den destek geldi.
19 yaşındaki popçu, Edis'e şöyle arka çıktı: "Yeni neslin en büyük erkek starısın sen. Kendimize ihanet etmemizi isteyenlere inat, vizyonundan bizi mahrum etme. Çünkü vizyona ihtiyaç çok bu çöplükte. Ahlakıyla ve vicdanıyla kalanı görmeye ihtiyaç çok bu çöplükte. Çöplüğe sesleniyorum; istediğiniz kadar artık atın önümüze bizim yolumuz kendinden emin." Edis'in Aleyna'ya verdiği şu karşılık ise ikiliyi isyan ettirenlerin kendilerinden yaşça büyük popçular olduğunu gösterdi: "İyi ki beraberiz. Bizden sonra gelenlerin bizim yaşadıklarımızı yaşamasına asla izin vermeyeceğiz."
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