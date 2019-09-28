Emina Jahovic’in eski kayınpederi: "Evimde şarkıcı istemiyorum"

İlk evliliğini 17 yaşında yapan Emina Jahovic’in eski kayınpederi yıllar sonra konuştu. Jahovic’in müzik sevdası yüzünden oğlu Aladdin Dulovic’le boşandığını öne süren Rustem Dulovic, Sırp popçuya yıllar önce ‘Evimde şarkıcı istemiyorum’ çıkışı yaptığını itiraf etti...

İş adamı Sadettin Saran aşkıyla ikinci baharını yaşayan Emina Jahovic'in geçmişi yakasını bırakmıyor. Mustafa Sandal'ın eski eşi Jahovic, ünlü olmadan önce 2002'de 17 yaşındayken ülkesi Sırbistan'da 20 yaşındaki Aladdin Dulovic'le kaçarak evlenmişti. Dulovic, Sırbistan basınına 6 ay süren evlilik için "Ailem Emina'nın müzik sevdasını kabul etmediği için boşandık" açıklaması yapmıştı.



Emina Jahovic'in ilk eşi Aladdin Dulovic, inşaat işiyle uğraşıyor. Dulovic, evli ve üç çocuk babası…

EMINA KARİYERİNİ SEÇTİ

Eski eşin ardından sahneye Dulovic'in babası Rustem Dulovic çıktı. Baba Dulovic, geçtiğimiz günlerde Sırp gazetelerine eski gelini hakkında şu şok itirafı yaptı: "Emina'nın ailesini uzun zamandır tanıyorum. Emina ile oğlum birbirini çok sevdi. Başta evliliklerine karşı çıktım. Çünkü ikisi de gençti. Daha sonra Novi Pazar'da görkemli bir düğün yaptık ve tüm şehir düğüne geldi. İlk aylarda her şey yolundaydı. Bizimle yaşıyorlardı. Ta ki Emina'nın şarkıcı olmak istemesine kadar… Ünlü olmak istiyordu. Bu ısrarından vazgeçmedi ve ben de 'Evimde şarkıcı istemiyorum. Sen sadece evine, çocuklarına ve ailene bakacak bir kadın olabilirsin' dedim." Dulovic'in bu açıklaması üzerine gözler Jahovic'e çevrildi.



Mustafa Sandal'la geçen yıl boşanan Jahovic, popçuyla evli oldukları 11 yıl boyunca müzik kariyerini askıya almış ve kendini iki çocuğuna adamıştı.

Musti ile boşandıktan sonra ülkesindeki kariyerine kaldığı yerden devam eden Sırp popçu, aynı zamanda kendi adını taşıyan kozmetik markası da çıkardı.

TAKVİM