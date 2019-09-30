Canevim 17. bölüm canlı izle! - ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim 17. bölüm izle! Canevim 17. bölüm ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın, Özgür Çevik ve Ezgi Şenler’in yer aldığı Canevim 17. bölüm canlı izle! Canevim 17. son bölümde bu hafta herkesin kaderini belirleyecek olaylar yaşanıyor. Her şeye rağmen Taylan’ın evlenme teklifini kabul eden Ceylan en mutlu gününde ailesi ve Taylan arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Ömer’in Tanbaylar ailesini beklenmedik ziyareti Ceylan ve Ömer arasında büyük yüzleşmeye neden oluyor. Ayşe ise sonunda gerçeği öğreniyor. İşte, Canevim 17. bölüm izleme ekranı!

Canevim 17. bölüm izle! Her hafta büyük ilgi gören Canevim 17. bölüm canlı izle! Canevim 17. son bölüm izleyicilerle buluşuyor. ATV ekranlarının sevilen dizisinde gelişmeler bir bir açığa kavuşuyor. Canevim 17. bölümde bu hafta; Ceylan ve Taylan için güzel günler yakın olacak. Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çekecek. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engel olacak. İşte, Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Canevim 17. bölüm izleme linki!

CANEVİM 17. BÖLÜM CANLI İZLE!

Canevim dizisi 17. bölümüyle saat 22:55'ten itibaren ATV ekranlarında...

CANEVİM'DE BU HAFTA

Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır.

Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır. Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir.

Öte yandan bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur. Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır. Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır.

Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir.