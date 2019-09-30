Canevim neden yok, bitti mi? 30 Eylül ATV yayın akışı Canevim yeni bölüm ne zaman?

ATV’nin sevilen dizisi Canevim neden yok? Canevim bitti mi? Pazartesi akşamları yayınlanan yerli dizi Canevim yeni bölümün bu akşam her zamanki saatinde başlaması bekleniyordu. Ancak Canevim dizisinin başlamadığını gören izleyiciler Canevim yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. 30 Eylül ATV yayın akışı merak ediliyor. Peki, Canevim neden yok, bitti mi? İşte yanıtı…

Canevim neden yok, bitti mi? ATV'de her hafta izleyicilerini ekran başına kilitleyen Canevim yeni bölüm ne zaman? Diziyi izlemek isteyen için televizyon başına geçen dizi severler, Canevim yerine başka bir yapımla karşılaşıyor. Bu nedenle 30 Eylül ATV yayın akışı araştırılıyor. Peki, Canevim neden yok? Canevim bitti mi? İşte diziyle ilgili merak edilen soruların yanıtları…

CANEVİM NEDEN YOK? CANEVİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Geçmiş haftalarda saat 20:00'de başlayan Canevim dizisi bu hafta her zamanki saatinde başlamadı. DiziCanevim 17. yeni bölüm saat 22:55'te ATV ekranlarında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI (30 EYLÜL)

ATV ekranlarında bu akşam saat 19:00'da başlayacak Ana Haber bülteninin ardından saat 20:00'de Karate Kid isimli yabancı sinema ekranlarda olacak. Karate Kid filminin başrolünde ünlü aktör Jackie Chan yer alıyor.

Saat 22:55'te ise sevilen dizi Canevim 17. yeni bölümü başlayacak.

CANEVİM 17. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan her şeye rağmen Taylan'ın evlenme teklifini kabul eder. Feryal, ailelerin bir araya geldiği akşam, sonuçlarını göze alarak, son bir oyun daha oynar. Ceylan en mutlu olacağı günde ailesi ile Taylan'ın arasında kalır. Tüm yaşananlara rağmen, masallardaki gibi bir düğünle evlenen Ceylan ve Taylan için güzel günler yakındır.

Fakat Taylan'ın, Ceylan'ın aklını çelmek için yaptığı her şeyi öğrenmesi için, etraftaki herkesi büyük oyunlarının içine çeker. Ancak öğreneceklerine rağmen, Taylan'a dair hisleri Ceylan için en büyük engeldir. Öte yandan bir iş yemeği için Ömer'in, Tanbaylar'ın evine misafir olması, Ceylan ve Ömer arasında büyük bir yüzleşmeye neden olur.

Ceylan, Taylan'a dair geri dönülmez bir karar vermek zorundadır. Hamza ailesini korumak için bütün gemileri yakarken, Elvan ve Günnur ise Ayşe'ye gerçeği söylemek zorundadırlar. Elvan bu kez ailesiyle birlikte Ayşe için savaşacaktır. Ayşe'nin velayeti için gerçekleşen duruşma Elvan ve Ayşe'yle birlikte, herkesin kaderini belirleyecek olayları da beraberinde getirir.