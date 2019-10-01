Evlenecekleri konuşulan Emina Jahovic ve iş adamı Sadettin Saran'dan aşk şovu
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve iş adamı Sadettin Saran, önceki gün aşk şovu yaptı. Evlenecekleri konuşulan çift, Bebek’te el ele objektiflere yansıdı...
Geçtiğimiz Temmuz'da 'Aşk yeniden' diyen Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor. Barıştıktan sonra objektiflerden uzak duran ikili, önceki gün Bebek'teydi.
KAÇIŞ SONA ERDİ...
Yakın zamanda nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü çift, objektifleri görünce el ele tutuşup araçlarına yöneldi. İkili, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı. 37 yaşındaki Sırp popçu ile kendisinden 18 yaş büyük iş adamı, objektiflere verdikleri el ele pozlarla evlilik dedikodularını doğrular gibiydi... Bu arada Saran'ın araca binerken aşkı Emina Jahovic'e kapısını açarak centilmenliğini konuşturması da gözden kaçmadı.
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