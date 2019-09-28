28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu heyecan sardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.09.2019
KENAN İMİRZALIOĞLU: ÇOK HEYECANLIYIM...

Reyting rekorları kıran atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu , önceki akşam 's çıkışı objektife yansıdı.

Reyting rekorları kıran atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam 's çıkışı objektife yansıdı.

Tüm karizmasıyla bakışları üzerine toplayan yakışıklı oyuncu, yeni projesi hakkında duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım. Güzel şeyler olacak."

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN