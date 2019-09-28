Ebru Şallı Uğur Akkuş’la Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi
Ebru Şallı, önceki akşam Uğur Akkuş’la Çırağan Sarayı’nda evlendi. Üçüncü evliliğini yapan 42 yaşındaki eski mankenin, devasa tektaş yüzüğü ‘Damat, Ebru’ya göktaşı taktı’ yorumu yaptırdı.
Sunucu ve eski manken Ebru Şallı, önceki akşam üçüncü kez nikah masasına oturdu. 42 yaşındaki Şallı, iki yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş'la Çırağan Sarayı'nda 50 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Cengiz Abazoğlu imzalı gelinliğiyle göz kamaştıran Ebru Şallı'nın devasa tektaş yüzüğü ise düğüne damgasını vurdu. Nikah sonrası ilk işi sosyal medya hesaplarından ismini "Ebru Şallı Akkuş" olarak güncellemek olan eski mankenin, yüzüğü sosyal medyada çok konuşuldu. Değerinin 1 milyon TL'den fazla olduğu konuşulan yüzüğüyle olay olan Ebru Şallı için şu yorumlar yapıldı: "Bizim evin avizesinden bile büyük bu yüzük", "Çok şükür Demet Akalın'ın gözümüze soktuğu tektaşının pabucu dama atıldı", "Damat, tektaş için Ebru Şallı'ya koruma tuttu mu acaba?"
ELDE VAR SERVET!
İkinci evliliğini Şallı ile yapan Uğur Akkuş, eski mankene taktığı yüzükle yüklü bir servet harcadı. Akkuş, eski eşi Gonca Akkuş'la Şallı'yla yasak aşkı nedeniyle olaylı bir boşanma süreci geçirmişti.
YÜZÜKLERİN KRALİÇESİ
Ünlü iş adamı Ozan Şer'in eşi Bahar Şer'in 2 milyon dolar değerindeki 12 karatlık dev tektaşı, Türkiye'nin en büyük yüzüğü. Şer'in yaklaşık değeri 11 milyon TL olan yüzüğü, Türk ünlülerin taktığı en pahalı yüzük.
TEK RAKİBİ HOLLYWOOD
Bahar Hanım'ın yüzüğüyle tek rakibi, Hollywood dünyasının ünlü starları.
200 BİN DOLAR
Sibel Can'ın da tektaş yüzüğü, ilk taktığı dönem olay olmuştu. Ünlü sanatçının baget kesim pırlanta yüzüğünün değeri tam 200 bin dolar yani 1 milyon 100 bin TL.
TAŞ DEVRİ!
Pop müziğin dev ismi Gülşen de tektaş yüzüğüyle çok konuşulan isimlerden. Gülşen'in taktığı ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun hediyesi olan yüzüğü, 600 bin TL...
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