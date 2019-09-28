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Listeleri alt üst eden dizi! Twitter'da 'Trend Topic' oldu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.09.2019
LİSTELERİ ALT ÜST EDEN DİZİ

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘’ önceki akşamki bölümüyle yine zirvedeydi. Tüm Kişiler’de 100 program arasında birinci olan dizi, Twitter Dünya Trending Topics listesinde de 4. sıraya yükseldi.

Cuma akşamları milyonları ATV'ye kilitleyen 'Hercai' dizisi, önceki akşamki bölümüyle yine kural bozmadı. Dizinin nefes kesen yeni bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 8.25 izlenme oranı ve yüzde 21.97 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.
Yeni sezonda da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan dizi, sosyal medyayı salladı.

'Hercai' tutkunları, '#senbenimsin' etiketiyle attıkları tweetlerle diziyi Twitter Türkiye'nin en çok konuşulanlar listesinin ilk sırasına taşıdı. Dizi, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi.

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