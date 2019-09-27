Kıvanç Tatlıtuğ'un yasaklı ırka mensup köpeği başına dert oldu
Kıvanç Tatlıtuğ’un başı dertten kurtulmuyor. Geçen hafta avukatının yanlış aylık gelir beyanıyla olay olan Tatlıtuğ’un şimdi de para cezası alması gündemde. Bunun nedeni ise bir pet shop sahibinin, Tatlıtuğ’un kendilerinden yasaklı ırka mensup köpek satın aldığını ifşa etmesi...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kimseden çekmedi çevresinden çektiği kadar… Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncunun geçen haftaki duruşmasında avukatı, aylık gelirini 30 bin lira beyan edince ortalık karışmıştı.
BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR
En çok kazanan oyuncuların başında gelen ve son reklam anlaşmasından 5 milyon lirayı cebe indirdiği konuşulan Tatlıtuğ'un aylık gelirini düşük beyan eden avukatı, magazin tarihine geçecek bir gafa imza atmıştı. Tatlıtuğ'un başını bu kez de Can Paksoy adlı bir pet shop sahibi yaktı. Paksoy, geçen yıl American Staffordshire Terrier cinsi köpeği Mars'ın kulaklarını kestiği iddiasıyla hayvanseverleri kızdıran Tatlıtuğ'un köpeğini kendilerinden satın aldığını duyurup reklamını yaptı. Bu paylaşım üzerine gözler Kıvanç Tatlıtuğ'a çevrildi. Öyle ki alımı ve satışı yasak olan ırkların tespiti halinde sahibine 7 bin 802 liraya varan para cezası kesiliyor ve köpek de hayvan barınağına gönderiliyor. Can Paksoy'a da Tatlıtuğ'u deşifre ettiği için "Kıvanç'ın başını yaktın" eleştirisi yağdı.
TATLITUĞ'U İFŞA ETTİ
Ünlü oyuncunun yasaklı ırk satın aldığını ifşa eden pet shop sahibi, tepki çekti. Olay itiraf üzerine gözler oyuncuya çevrildi.
Tatlıtuğ, hakimle poz verdiği için de eleştirilmiş; ancak hakimin kendi davasına bakmadığını söylemişti.
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