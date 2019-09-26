Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm canlı izle! – ATV
ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Her yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek Bir Zamanlar Çukurova’da bu hafta; Züleyha’nın kendisini kurtarmak için Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz kendisini affettirmek isteyecek. Ve Yılmaz’ın bir şekilde Züleyha ile buluşması bölümün doruk noktası olacak. İşte ATV canlı yayın ile Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm izle!
Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm canlı izle yolları dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm izle! ATV'nin her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 37. son bölümüyle nefes kesen bir bölüme imza attı. Dizide Çukurova'nın bütün aşkları sınavdan geçmeye başlayacak. Yılmaz Müjgan'a kalbini açmışken Züleyha'nın fedakarlığını öğrenecek. Demir ise Züleyha'dan vazgeçmeyecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm izleme ekranı!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜM CANLI İZLE!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER YAŞANACAK?
Çukurova'da Jandarma bir kez daha, iki kişiyi ayrı ayrı sebeplerden tutukluyor!
Öğrendiklerinden sonra Hünkar'ı öldürmek için harekete geçen Yılmaz, araya giren Fekeli'yi vuruyor. Müjgan ameliyathanede Fekeli'yi hayata döndürmeye çalışırken, kader Yılmaz ve Demir'i de bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Üstelik bu kez üzerlerinde demir parmaklıklar var!
Cengaver oğlunun sünnetini yapıyor! Ama önce Hatip'le hesaplaşması gerekiyor!
Şermin ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren Hatip en sonunda onu, yazlık evine götürüyor. Hatip ve Şermin arasındaki samimiyet git gide artarken, kendisine atılan iftiranın hesabını sormak için Cengaver de oraya gider ve silahlar çekilir! Aynı gün, Cengaver'in oğlunun sünneti var! Ve Adana'nın tüm ileri gelenleri düğün sahibi olarak Cengaver'i beklerken, oğlu da babasının ve getireceği bisikletin yolunu gözlüyor!
Çukurova'da beklenen buluşma: Yılmaz ve Züleyha yan yana!
Hünkar'ın yalanları ve tehditleri ile değişen kader kartları bu hafta yeniden dağılıyor! Züleyha'nın onu ölümden kurtarmak için, kendi hayatından vazgeçerek Demir ile evlendiğini öğrenen Yılmaz, şimdi kendini affettirmek istiyor. Kalbini Müjgan'a açtığını, Züleyha'yı unuttuğunu düşünürken, şimdi her şey alt üst oluyor! Ne yapıp ediyor, Züleyha ile buluşuyor!
Hangi aşk daha büyük?
Bir Zamanlar Çukurova'da bütün aşklar yeni sınavlardan geçecek. Fekeli, Hünkar'ın sandığı kişi olmadığını öğrenince, "kızgınlığım geçer, kırgınlığım geçmez" diyecek. Demir, Züleyha'nın bir gün kendisini sevmesi için, şimdi başkasını severken bile ondan vazgeçmeyecek. Yılmaz, Müjgan'a kalbini açmışken, şimdi Züleyha için de yanıyor! Züleyha, nihayet Yılmaz'ın karşısında! Ama Yılmaz henüz, oğlunun babası olduğunu bilmiyor. Üstelik karnında bir de Demir'in çocuğu var! Müjgan ise herkese karşı durup sevdiği Yılmaz'ı kalbi başkasına aitken de sevmeye devam edebilecek mi?
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