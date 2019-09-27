Cengiz Abazoğlu defilesinde Çağla Şıkel rüzgarı!
Çağla Şıkel ve Gülşen, önceki akşam Cengiz Abazoğlu defilesini yakıp geçti. 43 yaşındaki popçu ile 40 yaşındaki manken, ‘Kadın, her yaşında ayrı güzel’ dedirtti.
Cengiz Abazoğlu'nun 'Düello' adını verdiği 'adL+Cengiz Abazoğlu Sonbahar/Kış 2019-2020 Koleksiyonu önceki akşam Çırağan Sarayı'nda görücüye çıktı. Defilenin baş mankeni olan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel, yine nefes kesti. Defilenin sürprizi ise 300 özel taşla tasarlanan elbisesiyle podyuma çıkıp şarkı söyleyen Gülşen'di. 43 yaşında ve bir çocuk annesi olan olan başarılı popçu, kusursuz fiziği kadar cesaretiyle de alkış aldı.
ÇAĞLA ŞIKEL 40 YAŞINDA
ERKEĞİN ÜSTÜNLÜĞÜ OLAMAZ!
Eşi Ozan Çolakoğlu'nun kıyafetlerine karışmadığını yenileyen Gülşen, ekledi: "Ozan benim eşim, hayat arkadaşım ama kimse kimseden üstün değil. Ben sanatçıyım ve özgürce düşünmek istiyorum."
GÜLŞEN 43 YAŞINDA
Gülşen, defile öncesi yaşam koçu Şeyda Coşkun'un hazırladığı 'sütlaç' gibi özel tariflerle detoks yapmayı ihmal etmedi.
Gülşen, defile öncesi yaşam koçu Şeyda Coşkun'un hazırladığı 'sütlaç' gibi özel tariflerle detoks yapmayı ihmal etmedi
Başarılı tasarımcı Abazoğlu, defile sonunda podyuma alkışlarla çıktı.
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