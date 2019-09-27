Hollywood'un yıldızı Brad Pitt yeni bir aşka yelken açtı

Rol aldığı Benjamin Button filmindeki gibi yaş aldıkça gençleşen Brad Pitt, 50 yaşındaki bir tasarımcıyla aşk yaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Brad Pitt'in artık dış güzelliğe değil, iç güzelliğe baktığını yazdı.

Hollywood'un en yakışıklı oyuncularından Brad Pitt, üç yıl önce Angelina Jolie'den Ayrıldı. O tarihten sonra adı, eski eşi Jennifer Aniston ve oyuncu Charlize Theron ile anıldı. Ancak iddialar kanıtlanamadı. Pitt için yeni bir aşk iddası daha ortaya atıldı. ABD basını 55 yaşındaki oyuncunun mücevher tasarımcısı Sat Hari ile birlikte olduğunu yazdı. İddiaların nedeni ise ikilinin Los Angeles'ta birlikte samimi bir şekilde objektiflere takılmasıydı. Pitt'in yaş olarak kendisine yakın birisini seçmesi ise "Artık dış güzelliğe değil, iç güzelliğe önem veriyor" şeklinde yorumlandı. Bu durum oyuncunun Bir Zamanlar Holywood'da adlı filmdeki başrol arkadaşı Leonardo Di Caprio'nun aşk tercihleriyle karşılaştırıldı. 44'lük Caprio, 22 yıl yaşındaki model Camila Morrone ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Sosyal medya kullanıcıları, Brad Pitt'in artık dış güzelliğe değil, iç güzelliğe baktığını yazdı.



İkili, Brad Pitt'in bilim kurgu filmi Ad Astra'nın gala gecesine de birlikte katılmıştı.



Brad iç, Caprio dış güzelliğe bakıyor...