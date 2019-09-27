Tolgahan Sayışman Kosova'da 'Kültür Elçisi' seçildi...
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, Kosova’nın ‘KÜLTÜR ELÇİSİ’ seçildi. Sevgi gösterileriyle karşılanan oyuncu, bir dönem ATV’de yayınlanan ‘ELVEDA RUMELİ’ dizisiyle Kosova’da çok sevildiğini söyledi.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman dün Balkan ülkesi Kosova'ya gitti. Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Gaşi tarafından 'Kültür Elçisi' seçildi. Başkent Priştine'deki temaslarının ardından Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'e geçen ünlü oyuncu, burada hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Tarihi Taşköprü'de fotoğraf çektiren Sayışman, Kosova'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 'Elveda Rumeli' dizisiyle Kosova'da çok sevildiğini söyleyen Sayışman, yeni dizisi 'Şampiyon'un da Kosova'da ilgiyle izlendiğini söyledi. Kosova Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuytim Gaşi de, "İki yıldan kısa bir süre önce Türkiye Kültür Bakanlığı ile sinematografi alanında imzaladığımız işbirliği anlaşmasını önümüzdeki günlerde ve aylarda somutlaştırmanın zamanı geldi" dedi. Gaşi ayrıca, Sayışman'ın iki ülke arasında sinematografi alanındaki işbirliğini geliştirmek adına Kosova'ya geldiğini belirtti.
ELVEDA RUMELİ İLE YILDIZI PARLADI
Tolgahan Sayışman, bir dönem reyting rekorları kıran Elveda Rumeli'nin başrol oyuncusuydu.
BALKANLARA SEVDALI
Balkan ülkelerini çok seven Sayışman, iki yıl önce Arnavut asıllı Türk model Almeda Abazi ile evlenmişti.
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