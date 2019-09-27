ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 14. bölüm canlı izle! Hercai nefes kesen bir bölümle daha ekranlarda. Hercai 14. bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Miran ile Reyyan’ın destansı aşkının anlatıldığı Hercai’nin 14. son bölümünde; Reyyan’ın evlilik kararı aileye bomba gibi düşüyor. Ailesi tarafından dışlanan Reyyan ise aşkı için tüm fedakarlığı yapmaya hazırdır. Miran’ın evlilik kararı ise Azize’nin bütün planlarını alt üst edecek. Miran ile Reyyan’ın evlilik kararı iki ailenin de arasında yeni bir gerginliğe yol açacak. İşte, Hercai 14. bölüm izleme ekranı!

Hercai 14. bölüm canlı izle! ATV'nin merakla takip edilen dizisi Hercai 14. bölüm izle! Hercai dizisi her hafta büyük ilgi görüyor. Sevilen dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Miran ile Reyyan'ın evlilik kararları yeni sorunlar yaratacak. Hercai 14. son bölümde; yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını açmak üzere.. Ancak beklenmedik bir hareket tüm dengeleri değiştirecek. Miran ile Reyyan karşılarına çıkan tüm engellere rağmen mutlu olabilecek mi? Sevilen diziyi izlemek isteyenler için Hercai 14. bölüm canlı izleme sayfası…

HERCAİ 14. BÖLÜM CANLI İZLE!

HERCAİ'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil!

Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?