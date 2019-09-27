Emek Külür eski asistanı tarafından mobbingle suçlandı...
Sosyetik diş hekimi Emek Külür, eski asistanı tarafından mobbingle suçlandı. Külür’ün, eski asistanı Esra Özden Çetin’e 6 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür'e şok... Külür'ün 7 yıl boyunca yanında çalışan asistanı Esra Özden Çetin, ünlü diş hekiminin kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle dava açmıştı. Asistan Çetin, Külür'ün kendisine hakaret ettiğini ve kendisini, yanında bir polisle, "Münevver Karabulut'un başına neler geldiğini hatırla" sözleriyle tehdit ettirdiğini iddia etmişti.
Asistan Esra Özden Çetin'in şikayeti üzerine Emek Külür'e ilişkin soruşturma başlatıldı. Asistan Çetin, Külür'ün kendisine mobbing uyguladığı iddiasıyla İş Mahkemesi'ne başvurarak tazminat istedi. Dava sonucu, Emek Külür'ün mobbing uyguladığı gerekçesiyle asistanı Çetin'e iki yıllık yasal faizi ile 6 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
'DİŞE DİŞ' DAVA BİTTİ
Külür'ün asistanı, psikolojik şiddet gerekçesiyle egzamaya bağlı kanama problemleri yaşadığını iddia etmişti.
Eylül 2012'de evlenen Saran Külür, beş yıl sonra da boşandı
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