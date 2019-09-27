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Esat Yontuç'un parmağındaki tamtur pırlanta alyans dikkat çekti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.09.2019
ESAT YONTUÇ'UN PIRLANTA TUTKUSU!

Televizyoncu , oğluyla el ele pozunu paylaştı. Parmağındaki ise herkesi şaşırttı. Ekrandaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken Esat Yontuç, "Erkeklerdeki yeni moda tamtur pırlanta alyans mı?" dedirtti.

Ünlü televizyoncu Esat Yontuç, önceki gün paylaştığı bir kareyle takipçilerini şaşırttı. 2017'de evlendiği Hande Gülşen'den kısa bir süre önce bebek sahibi olan Yontuç, oğluyla el ele pozunu paylaştı. 'un parmağındaki detay ise şaşkınlık yarattı

Yontuç, alyans olarak kadınlarda görmeye alışık olduğumuz tamtur pırlanta yüzük takmıştı. Ekrandaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken Esat Yontuç, "Erkeklerdeki yeni moda tamtur pırlanta alyans mı?" dedirtti.

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