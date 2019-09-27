Esat Yontuç'un parmağındaki tamtur pırlanta alyans dikkat çekti
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Televizyoncu Esat Yontuç, oğluyla el ele pozunu paylaştı. Parmağındaki tamtur pırlanta alyans ise herkesi şaşırttı. Ekrandaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken Esat Yontuç, "Erkeklerdeki yeni moda tamtur pırlanta alyans mı?" dedirtti.
Ünlü televizyoncu Esat Yontuç, önceki gün paylaştığı bir kareyle takipçilerini şaşırttı. 2017'de evlendiği Hande Gülşen'den kısa bir süre önce bebek sahibi olan Yontuç, oğluyla el ele pozunu paylaştı. Esat Yontuç'un parmağındaki detay ise şaşkınlık yarattı
Yontuç, alyans olarak kadınlarda görmeye alışık olduğumuz tamtur pırlanta yüzük takmıştı. Ekrandaki başarısı kadar tarzıyla da dikkat çeken Esat Yontuç, "Erkeklerdeki yeni moda tamtur pırlanta alyans mı?" dedirtti.
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