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Jennifer Lawrence'ın çeyizinden Türk peştamalı çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.09.2019
ÇEYİZ LİSTESİNDE TÜRK PEŞTAMALI

Oscarlı oyuncu , şubat ayında sanat galerisi sahibi sevgilisi ile nişanlandı. Gelin olmak için gün sayan güzel oyuncu Jennifer Lawrence, alışveriş listesine peştamalı da ekledi.

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, Şubat ayında sanat galerisi sahibi sevgilisi Cooke Maroney ile nişanlandı.

Güzel oyuncu, düğüne az bir zaman kala dünyanın en çok kullanılan alışveriş sitesi Amazon'da ihtiyaç listesi yayınladı. Listede bize has bir parça da vardı. Lawrence, yüz yıllardır hamamlarımızda kullanılan peştamalı da listesine eklemeyi unutmadı.



ABD'li yıldızın Amazon'daki listesi, 'Reklam yapıyor' şeklinde yorumlandı.

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