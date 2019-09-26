Jennifer Lawrence'ın çeyizinden Türk peştamalı çıktı

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, şubat ayında sanat galerisi sahibi sevgilisi Cooke Maroney ile nişanlandı. Gelin olmak için gün sayan güzel oyuncu Jennifer Lawrence, alışveriş listesine peştamalı da ekledi.

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, Şubat ayında sanat galerisi sahibi sevgilisi Cooke Maroney ile nişanlandı.

Güzel oyuncu, düğüne az bir zaman kala dünyanın en çok kullanılan alışveriş sitesi Amazon'da ihtiyaç listesi yayınladı. Listede bize has bir parça da vardı. Lawrence, yüz yıllardır hamamlarımızda kullanılan peştamalı da listesine eklemeyi unutmadı.





ABD'li yıldızın Amazon'daki listesi, 'Reklam yapıyor' şeklinde yorumlandı.