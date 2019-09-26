EDHO yine reytinglerin zirvesinde!
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ yeni sezonda da kural bozmadı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi...
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni sezonda da zirveyi kimselere bırakmadı. Kadrosuna Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen'in katıldığı dizi, önceki akşamki bölümüyle 100 program arasında birinci oldu.
Başarılı dizi, Tüm kişilerde 8.04 izlenme oranı ve 21.42 izlenme payı, AB kategorisinde 7.26 izlenme oranı ve 20.66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı aldı.
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