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EDHO yine reytinglerin zirvesinde!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.09.2019
ZİRVENİN BİRİNCİSİ YİNE EDHO

Atv’nin rekortmeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ yeni sezonda da kural bozmadı. Dizi, önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi...

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni sezonda da zirveyi kimselere bırakmadı. Kadrosuna Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen'in katıldığı dizi, önceki akşamki bölümüyle 100 program arasında birinci oldu.

Başarılı dizi, Tüm kişilerde 8.04 izlenme oranı ve 21.42 izlenme payı, AB kategorisinde 7.26 izlenme oranı ve 20.66 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,56 izlenme oranı ve 21,59 izlenme payı aldı.

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