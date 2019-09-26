Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın barışma iddiası gündeme bomba gibi düştü...
6 Eylül’de boşanan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, önceki gün hayranlarını heyecanlandırdı. Kıratlı, Instagram’ın hikaye bölümünde çiçeklerle poz verdi. Akçıl’ın da dakikalar sonra 24.09.2019 tarihini ‘Milat’ notuyla paylaşması barışma iddiasını gündeme getirdi...
Dokuz aylık evlilikleri 6 Eylül'de tek celsede biten Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı cephesinde sürpriz gelişme... Rüya gibi başlayan aşklarını 9 ay önce Amsterdam'da nikah masasına taşıyan çiftin mutluluğu uzun sürmemişti. Evlilikleri boyunca bir dargın bir barışık olan ikilinin keyfi, geçen ay katıldıkları bir düğünde Ferhat Göçer'in Akçıl'ın eski aşklarından bahsetmesiyle iyice kaçmıştı. Kıratlı'nın kıskançlık krizine girmesiyle şiddetli bir kavgaya tutuşan çift, yollarını ayırdı.
BARIŞ SİNYALI VERDİLER...
Boşanma sonrası "Biz, kıskançlıktan değil bir inatlaşma yüzünden ayrıldık" açıklaması yapan güzel oyuncu, önceki gün manidar bir paylaşıma imza attı. Bir buket çiçek ve 'seni seviyorum' yazılı kalple poz veren Kıratlı, bu kareyi Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Bu paylaşımdan dakikalar sonra Akçıl'ın da '24.09.2019' tarihini paylaşıp 'Milat' diye yazması dikkat çekti. Eski eşlerin bu manidar paylaşımları, ikilinin barıştığı iddiasını gündeme getirdi.
Akçıl'ın 'Milat' paylaşımı ikilinin ilişkilerinde beyaz bir sayfa açtıklarını düşündürdü.
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