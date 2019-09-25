Mucize filmindeki Aziz kimdir? Bir televizyon kanalında yayınlanan “Mucize” filmiyle birlikte vatandaşlar Aziz karakterini araştırmaya başladı. Peki, Mucize Aziz kimdir? Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.

Mucize filmindeki Aziz kimdir? Mucize Aziz kimdir sorusuna sinemaseverler yanıt arıyor. Mucize filmi bir televizyon kanalında gösterilmeye başlandı ve sinemaseverler Mucize filmindeki Aziz kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.

MUCİZE FİLMİ AZİZ KİMDİR?

Mucize filmindeki Aziz karakterini Mert Turak canlandırdı.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Öğretmen olan babası Malatyalı, vergi memuru olan annesi Makedonya asıllıdır. 3-4 yaşında iken Aydın'daki teyzesinin yanında kaldı. İlkokula izmir'de Doğan Akad Meliha Akad ilkokulunda gitti. İlkokul 3.sınıfta Karşıyaka Bostanlı' ya taşındılar. Emlak ilkokulunda okumaya başladı. Ortaokul 2 de Bostanlıdan İzmir Yeşilyurt a taşındılar. 1994 yılında ortaokulu bitirdi. Liseyi İzmir Vecdi Gönül Lisesinde okudu. 1995 yılında Tiyatro kursuna başladı.

Lisede okuduğu yıllarda İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oynadıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Konservatuarda öğrenci iken 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı. Profesyonelce bir çok tiyatro ve çocuk oyununda oynadı. İstanbul Üniversitesi'nde okurken Mart/2003 yılında Makedonya'nın Üsküp Şehrindeki Tiyatro Festivaline gönderildi.

İstanbul Bahçe Şehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimi yaptı.

Mert Turak, 2007 yılında "Şöhret Okulu" adlı dizide Müjdat Gezen, Ayla Algan, İlhan Şeşen, Tan Sağtürk, Ebru Cündübeyoğlu, Atilla Arcan, Serdar Deniz, Meyra, Cengiz Küçükayvaz, Sarp Akkaya, Sinan Çetin, Erol Büyükburç ile birlikte oynadı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı