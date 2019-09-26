21 günde vücudu temizleyen mucize
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Besinler vücudumuz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedir. Bunların başında da soğan ve sarımsak geliyor. Her ikisini kullanarak hazırlayacağınız, 21 günlük soğan-sarım kürü kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları, diyabet gibi hastalıklara mucizevi bir biçimde etki ediyor. Peki 21 günlük soğan sarımsak kürü nasıl hazırlanıyor? Soğan sarımsak kürünün faydaları neler?
Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan soğan ve sarımsak, hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok. Soğan ve sarımsak gerçekten de vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin.
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