Sevgilisi tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan ABD'ye kaçtı
Sevgilisi tarafından feci şekilde dövülen 7 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, ‘Can güvenliğim yok’ diyerek annesiyle ABD’ye gitti. 30 yaşındaki oyuncu, bebeğini de burada doğuracak.
Kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eski sevgilisi Temel Kankıran'a dava açan Ceren Kaplakarslan cephesinde yeni gelişme... Kankıran'dan 7 aylık hamile olan 30 yaşındaki oyuncu, annesi Nuray Deveci ile ABD'ye kaçtı. Dün anne ile kız adına Gayrettepe Kats Sahne'de basın toplantısı düzenleyen avukatları Gökçe Yıldırım ile Yeşim Gençer, Ceren Kaplakarslan ile Nuray Hanım'ın sahipsiz olmadığını vurguladı.
Ünlü manken gibi annesi Nuray Deveci de sevgilisi tarafından feci şekilde dövülmüştü.
AVUKATLARI KONUŞTU...
"Ceren Kaplakarslan, toplumca tanınır olmasaydı belki bu dava hiç gündeme gelmeyecekti. Kaplakarslan ve annesi gibi bu ülkede yaşayan; ancak isimleri bilinmeyen şiddete maruz kalmış binlerce kadın bulunmaktadır. Müvekkillerimiz maalesef bu binlere eklenmiş iki yeni mağdurdur" diyerek sözlerine başlayan avukatlar, ekledi: "Ceren Kaplakarslan ile sanık Temel Kankıran'ın iki buçuk yıl duygusal bir ilişkisi olmuş ve ikili, son bir yıl aynı evde yaşamışlardır. Bebek sahibi olmaya ortak karar veren Kaplakarslan ile Kankıran, bu bebeğin dünyaya gelmesi konusunda tam bir mutabakat içinde olmuşlardır. Sanık Temel Kankıran'ın bebeğin kendisine ait olduğunu ve bu bebeği tanımak istediğine dair dilekçesi Anadolu 7. Aile Mahkemesi'nde mevcuttur. Müvekkilimizin tek amacı bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmektir." Geçen ay annesiyle birlikte sevgilisi Temel Kankıran'ın şiddetine maruz kaldıktan sonra Amerika'ya giden Ceren Kaplakarslan'ın can güvenliğinden endişe ettiği gerekçesiyle orada kalacağı ve bebeğini de ABD'de dünyaya getireceği öğrenildi.
FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLMÜŞTÜ
Tarihler 1 Eylül'ü gösterdiğinde Temel Kankıran tarafından tabanca kabzasıyla feci şekilde dövülen ve o sırada 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan'ın yüzü bu hale gelmişti.
ŞİDDETİN TEMELİ!
Genç oyuncu, Temel Kankıran'a dava açmıştı.
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