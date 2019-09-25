Hakan Altun babasının adına okul yaptırdı

Başarılı sanatçı Hakan Altun, merhum babasının ismini taşıyacak Hasan Altun İlkokulu'nun açılışını önceki gün yaptı. Altun, memleketi Siirt'te yaptırdığı okulun açılış töreni öncesi ailesi ve yakın dostlarıyla Vali Ali Fuat Atik'le makamında buluştu.

Başarılı sanatçı Hakan Altun, merhum babasının ismini taşıyacak Hasan Altun İlkokulu'nun açılışını önceki gün yaptı. Altun, memleketi Siirt'te yaptırdığı okulun açılış töreni öncesi ailesi ve yakın dostlarıyla Vali Ali Fuat Atik'le makamında buluştu. Okulun açılış törenine ünlü sanatçının annesi Meral Altun, kardeşi Seda Altun, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski futbolcular Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk de katıldı.

HAYIRLI EVLAT

Altun, okulun kurdelesini ailesiyle birlikte alkışlar eşliğinde kesti.

Altun, duyguların şu sözlerle dile getirdi: "Rahmetli babamın isminin yaşayacağı bu güzel okuldan ülkemize hayırlı evlatlar, bilim adamları ve profesörler yetişmesini umuyorum." Ünlü sanatçı, daha sonra öğrencilerle aynı sıraya oturup ödevlerini kontrol etti.



Altun, merhum babası adına açtığı okulu ailesi ve Vali Atik'le birlikte gezdi.