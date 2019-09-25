Antalya, Madonna'yı misafir etmeye hazırlanıyor
Yaşayan efsane Madonna, önümüzdeki ay sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya gelecek. Kral dairesinde kalacak olan dünya starı, şehrin tarihi noktalarını da gezecek.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda turizmin göz bebeği Antalya'ya gelecek... Elif Çağla Ural tarafından açılan sağlıklı yaşam merkezinde 12 gün detoks programına girecek.
AŞÇISINI DA GETİRİYOR
Madonna'nın Antalya'ya; iki yardımcısı, aşçısı ve koruma ekibiyle geleceğini aktaran Ural, "Aşçısını getirmesi çok önemli. Madonna, özel aşçısının ona uygulayacağımız beslenme programını öğrenmesini istiyor. Sağlıklı yaşama önem veren bir sanatçı. Manhattan'daki evine yaptığımız Türk hamamı projemizde de tüm ayrıntılara çok önem vermişti. Madonna'ya burada unutamayacağı bir sağlıklı yaşam programı hazırlıyoruz. Aynı zamanda Aspendos Antik Kenti ve Kaleiçi'ni gezmek istediğini de bize iletti. Gezi programlarını da sağlıklı yaşam programımıza göre ayarlayacağız" diye konuştu.
KRAL DAİRESİNDE KEYİF YAPACAK
Madonna, otelin kral dairesinde konaklayacak. 24 saatini detoks programına göre yaşayacak. Programın ardından da ülkesine geri dönecek. Ayrıca sosyal medyada Antalya'dan yapacağı paylaşımlarla da ülkemizin reklamını yapacak.
Madonna'nın Amerika'daki evinde Türk hamamı bulunuyor.
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