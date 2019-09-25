Alişan'ın eşi Buse Varol ticarete atılıyor...
Eşi Alişan’la 7 ay önce oğulları Burak’a kavuşan Buse Varol’dan sürpriz hamle... Ünlü oyuncu, bugüne kadarki kazancını ticarete yatırmaya karar verdi. Anadolu Yakası’nda güzellik merkezi açmaya hazırlanan Varol, bunun için de 500 bin lirayı gözden çıkardı.
Ünlü sanatçı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ticarete atılmak için kolları sıvadı. Şubatta oğulları Burak'ı kucağına alan Varol, minik bebeğini büyütürken bir yandan da iş kadınlığına soyundu. Varol, Anadolu Yakası'nda bir güzellik merkezi açmak için düğmeye bastı. Şu sıralar dükkan arayışında olan oyuncu, merkezde çalışacak eleman için de sosyal medyada duyuru yaptı.
KENDİ KAZANCIYLA
Buse Varol'un güzellik merkezini, rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla açmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada ünlü oyuncunun yeni açacağı güzellik merkezi için 500 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşuluyor.
Şarkıcı Dilan Tatlıses de geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda güzellik merkezi açmıştı.
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