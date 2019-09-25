EDHO 140. Bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm tek parça izle!

EDHO 140. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! Yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm nefes kesti. Dizinin son bölümünde; Çakırbeyli hanesi, Hızır'ın Sevda ile olan ilişkisine sıcak bakmadı. Zira bunun sebebi, Sevda'nın babası ve amcasının da Hızır Çakırbeyli ile aynı masayı paylaşması oldu. Hızır ise hem karlı hem de bir o kadar teklikeli buluşuyla hedef olmaya başladı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izleme ekranı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm izle! EDHO 140. bölüm izleyicilerle buluştu. Yeni sezonuyla ekranlara fırtına gibi giriş yapan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da macera devam ediyor. Yeni oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO 14. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölüm izleme ekranı, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde yer alıyor. Dizide bu hafta; Çakırbeyliler ve dostları İstanbul'un dört bir yanından sesler yükseltti ve bu durum yeni bir savaşın da ayak sesleri oldu. Hızır'In uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'yla olan ilişkisi de bu savaşın ortasında kaldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır.

Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

ÜNAL KAPLAN ÖLDÜ MÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda yer alan Tarık Ünlüoğlu geçen sezon bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Dizinin senaryosunda da rol icabı sağlık sorunları yaşayan Tarık Ünlüoğlu'nun, bir süredir akciğerlerinde sorun vardı.

Dizinin bu sezonunda ise ünlü oyuncu kadroda yer alıyor. İlerleyen bölümlerde Ünal karakterinin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.