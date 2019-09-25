25 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.09.2019

EDHO 140. yeni bölüm tamamını tek parça kesintisiz izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölümüyle (140.bölüm) sevenlerinin karşısına çıktı. EDHO’nun 140.yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140.yeni sezon ilk bölümü kesintisiz tek parça izle…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızırdan gözdağı EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE HIZIR'DAN GÖZDAĞI
EDHO yeni bölümde Haşmet saldırıya uğruyor | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140 bölüm EDHO YENİ BÖLÜMDE HAŞMET SALDIRIYA UĞRUYOR | EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140 BÖLÜM
EDHOda Boran ve Tufan karakolluk oluyor | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özel video EDHO'DA BORAN VE TUFAN KARAKOLLUK OLUYOR | EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ÖZEL VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm kesintisiz izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm kesintisiz izle
Feyyaz'ın hain planı!
Feyyaz'ın hain planı!
EDHO yeni sezon ilk bölüme damga vuran sahne!
EDHO yeni sezon ilk bölüme damga vuran sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölümden ilk sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölümden ilk sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır'dan gözdağı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Hızır'dan gözdağı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a 3 bomba transfer
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a 3 bomba transfer
EDHO 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı
EDHO 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı
EDHO'da geceye damga vuran sahne
EDHO'da geceye damga vuran sahne
Zeki'nin planını bozan hamle...
Zeki'nin planını bozan hamle...
EDHO yeni bölümde Haşmet saldırıya uğruyor
EDHO yeni bölümde Haşmet saldırıya uğruyor
Tahsin'in ölüm emri...
Tahsin'in ölüm emri...
EDHO'da Boran ve Tufan karakolluk oluyor
EDHO'da Boran ve Tufan karakolluk oluyor
Daha Fazla Video Göster