Adriana Lima, Emir Uyar'a resti çekti!

Türk iş adamı Emir Uyar’la aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, umduğunu bulamadı. İşadamının kendisiyle reklam için birlikte olduğunu düşünen güzel model, önceki gün aşka nokta koyup işadamını takipten çıkardı.

Yazar Metin Hara ile ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptıran dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, hüsrana uğradı. Hara ile bir buçuk yıllık aşkı bu yılın başında biten güzel model, bu yaz ise gönlünü iş adamı Emir Uyar'a kaptırmıştı. Uyar'la Mikonos'ta el ele görüntülenip ilişkisini ilan eden eski Victoria's Secret Meleği'nin aşk hayatında yine kanadı kırıldı.

REKLAM AŞKI MIYDI?

Son olarak Emir Uyar'la geçtiğimiz hafta Londra'daki bir sergide boy gösteren Adriana Lima, önceki gün sürpriz bir şekilde aşka nokta koydu. İş adamının kendisiyle reklam için birlikte olduğundan şüphelenen 38 yaşındaki model, iddiaya göre Uyar'a resti çekti. Kendisiyle boy boy fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra çeşitli dergilere röportaj veren Uyar'ın reklam stratejisi yaptığını düşünen Lima, aşka nokta koyup iş adamını da takipten çıkardı. Emir Uyar da ünlü modele aynı şekilde karşılık verdi.



Lima'nın Metin Hara ile ilişkisi hakkında da 'reklam aşkı' iddiası ortaya atılmıştı.