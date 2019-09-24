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Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay arasındaki koyu sohbet dikkat çekti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2019
EMİNA JAHOVİC VE İBRAHİM KUTLUAY'DAN DİKKAT ÇEKEN SOHBET

, geçtiğimiz günlerde ’daki bir mekanda ’la karşılaştı. Koyu bir sohbete dalan ikili, dedikodu fitilini ateşledi. ile aşk yaşayan Sırp şarkıcının İbo ile samimiyeti, ‘Aman Saran duymasın’ dedirtti.

İstanbul gece hayatı son günlerde bu dedikoduyla çalkalanıyor. Sosyetik Edwina Sponza ile aşkı olaylı bir şekilde biten İbrahim Kutluay, ayrılık acısını gecelerde atıyor. Kutluay, geçtiğimiz akşam da Ulus'taki bir mekanda eğlendi. Eski basketbolcu, bir süre sonra aynı mekanda eğlenen Emina Jahovic'le koyu bir sohbete daldı.


Kutluay'dan şiddet gördüğünü öne süren Sponza'nın İbo'yu aldattığı da iddia ediliyor.

KAZAN KAYNIYOR...
İkilinin bu samimi eğlencesinin Jahovic'in iş adamı aşkı Sadettin Saran'ın, kızıyla Paris'e gittiği tarihe denk gelmesi ise dedikodu fitilini ateşledi. Sırp şarkıcının Kutluay'la eğlencesini görenler, "Tehlikeli yakınlaşma" yorumları yaptı. Ancak kimilerine göre ise yıllar önce A Milli Basketbol takımında forma giyen 'ın takım arkadaşı 'ın kız kardeşi Emina ile bir araya gelmesi dostane bir sohbetten ibaretti…


Bu dedikodu üzerine gözler kızıyla Paris'e giden Saran'a çevrildi.

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