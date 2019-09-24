Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay arasındaki koyu sohbet dikkat çekti
Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir mekanda İbrahim Kutluay’la karşılaştı. Koyu bir sohbete dalan ikili, dedikodu fitilini ateşledi. Sadettin Saran ile aşk yaşayan Sırp şarkıcının İbo ile samimiyeti, ‘Aman Saran duymasın’ dedirtti.
İstanbul gece hayatı son günlerde bu dedikoduyla çalkalanıyor. Sosyetik Edwina Sponza ile aşkı olaylı bir şekilde biten İbrahim Kutluay, ayrılık acısını gecelerde atıyor. Kutluay, geçtiğimiz akşam da Ulus'taki bir mekanda eğlendi. Eski basketbolcu, bir süre sonra aynı mekanda eğlenen Emina Jahovic'le koyu bir sohbete daldı.
Kutluay'dan şiddet gördüğünü öne süren Sponza'nın İbo'yu aldattığı da iddia ediliyor.
KAZAN KAYNIYOR...
İkilinin bu samimi eğlencesinin Jahovic'in iş adamı aşkı Sadettin Saran'ın, kızıyla Paris'e gittiği tarihe denk gelmesi ise dedikodu fitilini ateşledi. Sırp şarkıcının Kutluay'la eğlencesini görenler, "Tehlikeli yakınlaşma" yorumları yaptı. Ancak kimilerine göre ise yıllar önce A Milli Basketbol takımında forma giyen İbrahim Kutluay'ın takım arkadaşı Mirsad Türkcan'ın kız kardeşi Emina ile bir araya gelmesi dostane bir sohbetten ibaretti…
Bu dedikodu üzerine gözler kızıyla Paris'e giden Saran'a çevrildi.
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