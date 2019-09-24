Ece Hakim, Türk yemeklerini öğrencilere tanıtmak için kolları sıvadı
2016’da Harvard Üniversitesi’nde tam burslu okumaya hak kazanan Ece Hakim, gönüllü tanıtım elçimiz olup çıktı. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrencilerle yiyen 21 yaşındaki oyuncu, her hafta da değişik bir Türk lezzeti yapacak...
Rol aldığı ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğitim hayatıyla da alkışları toplayan Ece Hakim, yine göğsümüzü kabarttı. 2016'da dünyanın en seçkin üniversitelerinden Harvard'a tam burslu olarak girmeye hak kazanan 21 yaşındaki genç oyuncu, adeta Amerika'da gönüllü tanıtım elçimiz oldu.
Harvard Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerden kurulu derneğe üye olan Ece Hakim, Türk yemeklerini tanıtmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz pazar günü de mutfağa giren Hakim ve arkadaşları, Türk mutfağının değişmez lezzetlerinden sucuklu yumurta pişirdi. Kahvaltıya Türk çayını da ekleyen Ece Hakim, her hafta belirli Türk yemekleri yapıp bunu yabancı öğrencilere tanıtacak.
BİR DİZİ EĞİTİM
Ece Hakim, oyunculuktan kazandığı parayı biriktirip bunu eğitimi için harcadı. Harvard'da eğitim gören Hakim, ABD'de Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ediyor.
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