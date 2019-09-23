Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne! Çukur 69. son bölümde gerilim yüksek!

Çukur 69. son bölüm izleyicilerle buluştu. Çukur 69. son bölüm izleyenler Çukur 70. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Her hafta Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisi bu hafta da nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Çukur 70. yeni bölüm ilk sahne yayınlandı mı sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. 23 Eylül akşamı yayınlanan Çukur son bölümde, babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım istedi. Cumali’nin yaşadığı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yaptı.

Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne merakla bekleniyor. Çukur 69. son bölüm izleyenler Çukur 70. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Çukur dizisinde bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Kardeşinin düğünü için Adana'ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verirken, Karaca kendisini büyük bir tehlikeye atı. Çukur 69. son bölüm izleyicilerinde gözler Çukur 70. yeni bölüm fragmanı için çevrildi.

ÇUKUR 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebileceksiniz.

ÇUKUR 69. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris'in ölümünün ardından Yamaç'ın yokluğunda Çukur'a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın'ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih'ten yardım isteyecek. Cumali'nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana'ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.