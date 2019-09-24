Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova dünyaevine girdi
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Melike İpek Yolava, geçtiğimiz akşam 3 yıllık aşkı Altuğ Gültan ile İzmir’de sessiz sedasız evlendi. Güzel oyuncu, gelinliği ve 7 metrelik duvağıyla büyüledi.
ATV'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Melike İpek Yalova, sessiz sedasız evlendi. Yalova'nın yapımcı ve yönetmen Altuğ Gültan ile düğünü geçtiğimiz akşam İzmir Kemal Bey Çiftliği'ndeydi.
İKİ GELİNLİK GİYDİ
Törende Elie Saab ve Vakko marka iki gelinlik giyen güzel oyuncu, 7 metre uzunluğunda duvak taktı.
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