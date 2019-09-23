Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?

Çukur Aliço’nun babası kimdir sorusuna Çukur dizisi izleyicileri yanıt arıyor. Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon kaç yaşında, nereli? Çukur dizisi izleyicileri, yeni sezonda diziye dahil olan Aliço’nun babası hakkında araştırma yapıyor. Salih Kalyon tiyatrocu geçmişiyle bilinen bir isim. Birçok televizyon ve sinema projesinde de rol almıştı. İşte, Salih Kalyon hakkında merak edilenler…

Çukur Aliço'nun babası kimdir? Çukur Aliço'nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında? Çukur dizisi yeni sezonunda da izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Aliço'nun babası da Çukur izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Çukur'da Aliço'nun babasını canlandıran Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Ünlü oyuncu Dostlar Tiyatrosu, BKM Oyuncuları gibi topluluklarda, sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır.

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı'da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendir. Babası Abdurrahman Kalyoncu'dur. Salih Kalyon'un babası saatçilik yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı'ya gittiği için orada doğmuştur.

Ortaokuldan sonra tahsiline devam etmemiştir. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a gelmiştir. Tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde oynamıştır.1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. 1964 yılında Asaf Çiyiltepe - Güner Sümer ikilisinin yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'na girerek Cahit Atay'ın "Sultan Gelin" oyunuyla profesyon el oyuncu oldu. Bir yıl sonra Dostlar Tiyatrosu ile çalışmaya başladıysa da, kısa bir süre sonra tekrar AST'a döndü. "Ayak Bacak Fabrikası", "Kuyruklu Yıldız", "72. Koğuş", "Müfettiş", "Mayın", "Durand Bulvarı", "Tozlu Çizmeler", "Linç" ve "Ana" oynadığı oyunlardan bazıları.

1976 yılında (A.Ç.T.) Ankara Çocuk Tiyatrosu adı altında kendi topluluğunu kurdu ve 20 yıl devam ettirdi. 1996 yılında tiyatro çalışmalarına iki yıl ara verdikten sonra, 1999 yılında "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunuyla yeniden sahnelere döndü.

1989-2002 yılları arasında "Bizimkiler" dizisinde Sedat rolünde oynadı.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncuları topluluğunda çalıştı.

2008 yılında Oyuncu Tolga Çevik'le "Komedi Dükkanı" adlı eğlence programında beraber oynadı.