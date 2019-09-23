Canevim 16. bölüm canlı izle – ATV
ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim 16. bölüm canlı izle! Canevim 16. bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Canevim 16. son bölüm izleyicilerle buluşuyor. Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Canevim’de bu hafta; Ceylan Ömer’i tamamen uzaklaştıracak bir karar verirken, Feryal ise kardeşi Melis’in davranışlarından şüphelenmeye başlayacak. Müjgan’ın oynadığı oyunu fark eden Yener karşı hamlesini hazırlayacak. İşte, Canevim 16. bölüm canlı izleme ekranı!
Canevim 16. bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Canevim 16. bölüm izle! Canevim 16. son bölüm izleyicilerle buluşuyor. Her hafta büyük heyecana sahne olan dizide bu hafta işler daha da karışıyor. Elvan'In eski sözlüsünün dönüşü, Elvan ve Ayşe için yeni bir tehdit anlamına gelecek. Ceylan ve Taylan'ın ilişkisi ise bitme noktasına gelecek. Ancak ailelerin çıkarttığı krizlerle Ceylan ve Taylan birbirine kenetlenecek mi? İşte Canevim 16. bölüm izleme yolları!
CANEVİM 16. BÖLÜM CANLI İZLE!
Canevim dizisinin 16. bölümü bu akşam saat 22:00'de ATV'de!
CANEVİM'DE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?
Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?
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