Canevim bu akşam var mı? Canevim neden yok, ne zaman başlayacak?

Canevim neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Canevim bu akşam var mı? Pazartesi akşamları yayınlanan Canevim dizisini izlemek için televizyon karşısına geçen izleyiciler dizinin yeni bölümüyle karşılaşmadı. Bu nedenle dizinin takipçileri Canevim ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Canevim neden yok, bitti mi? İşte yanıtı!

Canevim bu akşam var mı, neden yok? Canevim ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan Canevim henüz başlamadı. Bu nedenle dizinin takipçileri Canevim bu akşam var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Canevim ne zaman başlayacak? Canevim 16. yeni bölümde; şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanacak. İşte, Canevim ne zaman sorusunun yanıtı!

CANEVİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

23 Eylül tarihli ATV yayın akışına göre saat 20:00'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç isimli yabancı film başlayacak. Filmin hemen ardından ise saat 22:00'de Canevim 16. yeni bölüm başlayacak.

23 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

CANEVİM 16. YENİ BÖLÜM ÖZETİ!

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?