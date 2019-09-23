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Hercai’den Avrupa’da bir rekor daha!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
HERCAİ’DEN AVRUPA’DA BİR REKOR DAHA!

Atv’de Cuma yayınlanan ve izlenme rekorları kıran , Youtube’da ve sosyal medyada kırılmadık rekor bırakmadı. Geçtiğimiz akşam 13. bölümüyle ekrana gelen Hercai’nin YouTube kanalı “en hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi” oldu. ’na göre “Twitter’da Avrupa’nın en çok yorum yapılan dizisi” olmayı da başardı.

Cuma akşamlarının birincisi olan , Youtube'da ve sosyal medyada kırılmadık rekor bırakmıyor. Geçtiğimiz akşam 13.bölümüyle ekrana gelen Hercai'nin YouTube kanalı "en hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi" oldu.

Daha önce de kırılması imkansız bir başka YouTube rekorunu da kırarak, 5. bölümün sonunda 1 milyon aboneye ulaşmış, ilk bölümüyle de Youtube'da 23 milyon izlenmişti. Ayrıca televizyonların ölçümlerini yapıp yayınlayan, 'na göre "Twitter'da Avrupa'nın en çok yorum yapılan dizisi" olmayı da başardı.

YENİ SEZON İLK BÖLÜMÜYLE DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ

Yayınlandığı her bölümle Türkiye ve Dünya gündemlerine girmeye devam eden Hercai, ikinci sezonun ilk bölümünde de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2.sıraya, Dünya Trening Topics listesinde ise 5.sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Mia yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, , Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paykaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor.

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