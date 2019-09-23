Altuğ Gültan ile Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan Hekimoğlu karakteri ile beğeni toplayan Yalova'nın evlendiği Altuğ gültan ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Medya sektörünün önemli isimlerinden olan Altuğ Gültan ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Peki, Altuğ Gültan'ın mesleği ne? Melike İpek Yalova ile evlenen Altuğ Gültan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Melike İpek Yalova, Altuğ Gültan ile hayatını birleştirdi. Sessiz sedasız gerçekleşen düğünden bazı kareler sosyal medyaya sızarken, Altuğ Gültan ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Medya sektöründe boy gösteren Altuğ Gültan ile Melike İpek Yalova gözlerden uzak bir flört dönemi geçirmişti. Düğün de benzer şekilde gözlerden uzak oldu. Gizlice gerçekleşen düğün merakları daha da artırdı. Peki, Altuğ Gültan'ın mesleği ne? Melike İpek Yalova ile evlenen Altuğ Gültan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ALTUĞ GÜLTAN KİMDİR?

Altuğ Gültan profesyonel medya kariyerine 2009 yılında Fox International Channels Turkey yayın planlama ve program alımları departmanında başladı. Çok hızlı geçen bu süreye birçok kanal lansmanı, global içerik anlaşması, lokal prodüksiyonlar, özel projeler ve entegrasyonlar sığdırdı. Markayı çeşitli içerik fuarlarında profesyonelce temsil etti. Türkiye'de FOXCRIME ve 24Kitchen kanal stratejilerini oluşturduktan sonra FIC'nin Yunanistan'daki kanallarını da destekledi.

Altuğ FIC Turkey "Yapımlar Direktörü" pozisyonuna terfi olduktan sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş oldu. Bu vesileyle global standartlarda içerik üretme hayalini de gerçekleştirme fırsatı buldu. National Geographic kanalının ilk lokal içeriklerinin yapımcılığını üstlendi. Mega Fabrikalar Vestel, Inside Turkish Airlines, Ozan Güven'le Ahmak Bilimi gibi projelerin yanı sıra, in-house ürettiği 'Tracking The Brown Bear' belgeseliyle FIC Turkey ekibine 'Üstün Başarı' ödülü kazandırdı. Her yeni projesinde içerik geliştirme konusuna ne kadar vakıf olduğunu göstermeye çaba harcadı.

6 senelik televizyon tecrübesinin ardından 2015 Temmuz ayında uzun zamandır planladığı Cornerman şirketini kurmak için FIC'ye veda etti. Kanal planlaması, içerik alımları, yayın akışı, proje satışı ve global prodüksiyon deneyimiyle yeni şirketinde hayata geçireceği her işin sektöre örnek olmasını kendisine misyon edindi.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şon olarak ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.